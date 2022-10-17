«فودة» لـ مسؤولي جنوب سيناء: «هات شنطة هدومك وتعالى شرم الشيخ.. مفيش إجازة»

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حالة الطوارئ القصوى بكل القطاعات، تزامنًا مع بدء العد التنازلي لعقد قمة المناخ بشرم الشيخ في نوفمبر المقبل، وأصدر قرارًا بمنع الإجازات لكل العاملين في قطاعات الإدارة المحلية، والصحة، وهيئة الإسعاف، والتموين، والبيئة، والمالية.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة الذي عُقد اليوم الاثنين بحضور الدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام للمحافظة، ورؤساء المدن ومديري الإدارات.

غرفة عمليات متقدمة

وأكد المحافظ، في تصريحات خاصة، تشكيل غرفة عمليات متقدمة في مدينة شرم الشيخ، تحت إشراف اللواء محمود عيسى مفوض المحافظ للمشروعات، واللواء خالد متولي مفوض المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح، للربط مع غرفة العمليات المركزية بالديوان العام للمحافظة، للتدخل في حالة حدوث أزمة مع متابعة كل المرافق الحيوية بشرم الشيخ في إطار الاستعداد لقمة المناخ.

وتابع بأنه جرى التنبيه على غرف العمليات بضرورة الربط مع الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومراجعة القرارات قبل اتخاذها في حالة تعرُّض المحافظة لأي طوارئ.

ندب قيادات لشرم الشيخ

وأضاف اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، خلال انعقاد جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة، أنه جرى ندب قيادات بالجهاز التنفيذي للمحافظة ومديري المديريات للعمل في شرم الشيخ بداية من غد، وقال للقيادات التنفيذية ومديري الإدارات: «هات شنطة هدومك، وتعالى من بكرة شرم الشيخ، ومفيش إجازات».

وأكد المحافظ التنبيه على مدير عام الموارد المائية بضرورة الانتهاء من تطهير مجاري السيول في شرم الشيخ، استعدادًا لموسم الأمطار مع المرور على السدود الموجودة، وتوفير سيارات لشفط المياه حال سقوط الأمطار.