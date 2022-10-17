«شرم الشيخ الدولي» أول مستشفى خضراء في مصر وإفريقيا استعدادا لقمة المناخ

استعدادات مدينة شرم الشيخ مازالت مستمرة لاستقبال الحدث العالمي، هو قمة المناخ cop27، في كل القطاعات والمنشآت، وعلى رأس هذه القطاعات كان القطاع الصحي، بتطوير مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى مستشفى صديقة للبيئة خضراء الأولى في مصر وأفريقيا.

خطة شاملة لتطوير مستشفى شرم الشيخ

وقال الدكتور محسن عبيدو، مدير مستشفى شرم الشيخ الدولي، إن المستشفى حدثت بها خطة سريعة للإحلال والتجديد ورفع كفاءة الأجهزة الطبية وغير الطبية، وهي خطة شاملة دخل بها تطوير لقسم الطوارئ وقسم الرعاية المركزة، والمرحلة المقبلة تشمل تطوير شامل للمستشفى، بحسب تقرير تلفزيوني عرضه برنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc».

وأضاف «عبيدو» أن مستشفى شرم الشيخ الدولي آلت لهيئة الرعاية الصحية منذ نحو ثلاثة أشهر، وفور الانتقال وضعت الهيئة خطة شاملة للإحلال والتجديد ورفع كفاءة المستشفى.

خفض الانبعاثات الكربونية من المستشفى

من جانبه أوضح الدكتور محمد حمدي، نائب مدير مستشفى شرم الشيخ الدولي، أن المستشفى خضراء بمعنى أنها ستكون صديقة للبيئة، أي أن الانبعاثات الكربونية ستكون منخفضة، عن طريق تقليل نسبة أي محروقات، فجرى استبدال محرقة الأشياء المستهلكة بمفرمة.

ولفت «حمدي» إلى أن المستشفى جاهزة لأي مؤتمرات تعقد في شرم الشيخ، سواء المؤتمرات الشبابية أو مؤتمر دول عدم الانحياز، مؤكدا أن فريق عمل المستشفى على استعداد لاستقبال المؤتمرات والوفود الدولية.