حنفي جبالي في رسالة لأعضاء البرلمان: الحراك والنجاح ليس بالصراخ والمشادات

وجه المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، رسالة لأعضاء البرلمان، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الآن لمناقشة قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، قائلًا إنَّ الحراك المتميز هو الكيف وليس الكم، إلى جانب العمل بهدوء وحكمة دون صراخ فارغ ومشادات وعراك وإلا يصبح «ضجيج بلا طحين».

وأضاف رئيس مجلس النواب، موجهًا حديثه للنواب «الحراك ليس عراك ومشادات وصوت عالي، لدينا النقد الذاتي أكثر من الحد، يجب مراعاة ذلك، ولننظر للبرلمانات من حولنا، ـنتم افضل البرلمانات حراكا وعملا وتشهد المضابط على عملكم».

الجلسة العامة لمجلس النواب

وجدد جبالي حديثه عن الحراك بقوله: «ليس النجاح بعلو الصوت ولا المشادات، عليكم بالكيف قبل الكم».

جاء ذلك خلال أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التي شهدت عرض تقرير لجنة الصناعة بشأن مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة.