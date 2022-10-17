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ضبط 4 آلاف قضية سرقة تيار كهربائي و1784 قضية متنوعة في يوم واحد

كتب:

محمد بركات
12:48 م | الإثنين 17 أكتوبر 2022
حملات أمنية

حملات أمنية

إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:ـ

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، وأسفرت جهودها عن ضبط (1784) قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط (3740) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

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