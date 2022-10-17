«الداخلية»: تحرير 67 ألف مخالفة مرورية و540 لمحال تجاوزت مواعيد الغلق

حررت أجهزة وزارة الداخلية 540 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق خلال 24 ساعة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء، بشأن إتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد إستهلاك الكهرباء.

مخالفات للمحال التجارية

وأسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن تحرير 540 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة.

حملات مرورية

كما واصلت الإدارة العامة للمرور، توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، إذ أسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 67369 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:

16135مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و655 مخالفة السير دون تراخيص، و4 دراجات نارية مخالفة، و19 مخالفة موقف عشوائي، 24 مخالفة لشروط التراخيص، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.