دراسة حديثة: القلق بشأن المناخ المناخية دافع جيد للعمل البيئي

في دراسة حديثة تناولت القلق بشأن تغير المناخ، في 28 دولة، كان القلق بشأن تغير المناخ بين الشباب مرتفعًا بشكل كبير ومتوقع، لا سيما في فنلندا، لكن الباحثين وجدوا أن الإجراءات المتخذة لكبح ومعالجة تغير المناخ قوية في فنلندا في نفس الوقت، وبحسب موقع «إنديا إيدوكيشن»، أجريت الدراسة على 10 آلاف و963 فردا، منهم 633 من فنلندا، وكانت الفئة الغالبة في الاستطلاع الخاصة بالدراسة من الشباب وطلاب الجامعات.

فنلندا لديها اعلى مستوى من القلق بشأن المناخ بين 28 دولة

وتابع التقرير أنه كان لدى فنلندا أعلى مستوى تقريبًا من القلق «المرتبة الثانية والثالثة»، من بين البلدان الثمانية وعشرين، التي تمت فيها الدراسة، ولكن أيضًا كان لديها أعلى مستوى من السلوك الإيجابي المؤيد للبيئة «المرتبة الأولى»، وبحسب الأستاذة بجامعة هلسنكي كاتارينا سالميلا أرو، يهدف العمل في الحفاظ على البيئة، على التخفيف من حدة التغير البيئي، كما أن العديد من هذه الأنشطة تحافظ أيضًا على الطاقة، ويعد ذلك علامة إيجابية للغاية خاصة في فنلندا، بالنظر إلى الظروف الحالية والشتاء الذي يقترب.

القلق دافعا للعمل البيئي

وتابعت «سالميلا أرو»، أنه يبدو أن الشباب في فنلندا قادرون على توجيه قلقهم بشأن تغير المناخ إلى إجراءات للتخفيف من هذه الظاهرة، وبمعنى آخر، فإن هذا القلق أصبح له شكل إيجابي، كما أن المشاعر السلبية المرتبطة بتغير المناخ، أي القلق، تزيد من تحديات الصحة العقلية، ولكن إذا أمكن توجيهها إلى العمل، يمكن أن تكون النتائج إيجابية، فوجود القلق والمخاوف السلبية من تغير المناخ قوية في فنلندا يرتبط بالمشاعر السلبية المتعلقة بالمناخ فيعدد من الدول مثل فنلندا وألمانيا وهولندا والنرويج والبرتغال، ما يزيد من الارتباط بالعمل المؤيد للبيئة