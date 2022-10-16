نائب وزير طاقة طاجيكستان بـ«أسبوع القاهرة للمياه»: مهمتنا تخفيف آثار تغير المناخ

قال جامشيد شويم زودا، النائب الأول لوزير الطاقة والموارد المائية في دولة طاجيكستان، إن أسبوع المياه المصري يحمل الكثير من المفاجآت، مشيرا إلى أن كافة دول العالم كانت تسعى إلى التعافي من جائحة فيروس كورونا، حتى ظهرت مزيدا من الكوارث المتعاقبة بعد ذلك، «وظيفتنا الأساسية حماية موارد المياه وأن نستخدم المياه في المجالات التي من شأنها تخفيف الآثار المدمرة للتقلبات المناخية».

زودا: سيتم التباحث حول العديد من القضايا الخاصة بالمياه

وأضاف «الواعر»، خلال انطلاق أسبوع القاهرة الخامس للمياه برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنه خلال أسبوع المياه المصري سيتم التباحث حول العديد من القضايا المتشعبة الخاصة بالمياه، حيث أن المياه يجب أن تكون محور لكل السياسات والقرارات السياسية في العالم.

زودا: مشكلة المياه تحدٍ يقابل الجميع

واستطرد: «المياه موضوع يقابل تحديات كبيرة، وفي غضون الـ20 عاما الماضية عملنا بمنتهى الجدية للوصول إلى نتائج مرضية بالنسبة لمشكلات المياه، وعلينا أن لا نقف عند هذه النتيجة، حيث أن المياه تدخل في صلب الحياة، ولذا فمن المهم أن نقوم بما قررته الجمعية العامة للأمم المتحدة فيما يخص الالتزام العالمي بحل تلك القضية».

وأوضح أن المؤتمر الخاص بالمياه في الولايات المتحدة يتعلق بتنفيذ الخطط الموجودة لمعالجة مشكلات المياه، وفي هذا المؤتمر سيحضر الجميع من المهتمين والعلماء والمحللين، غير أنه ومن المهم أن نجعل هذا الحدث حدثا مؤثرا من الناحية الإيجابية، «علينا في جميع أنحاء العالم أن نأخذ خطوات محسوسه للتعامل مع مشكلات المياه، ووضعنا مجهودات كثيرة جدا وقمنا بالعمل على جميع المستويات ونستطيع أن نقول أن هناك بعضا من النجاحات التي تمت في هذا المجال، وعلينا ان نركز ونهتم بأن أهم خطوة في المؤتمر بالنسبة لكل القطاعات والوزارات يتعلق بأسبوع المياه، وكل هذا يجعل التعاون أكثر قوة، وسوف نرى تلك الأحداث تقودنا إلى أهداف التنمية المستدامة».

وتابع: «يجب أن نجعل التوصيات ذات تأثير فعلي وحقيقي وملموس فيما يتعلق بوضع خرائط التعامل مع مشكلات المياه أيضا في مسألة التزام الدول للوصول إلى الهدف، ومن ثم فعلينا إبلاغ جميع الجهات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والحكومات ضرورة الالتزام بتلك الواجبات المفروضة علينا، ودولتنا لا تدخر جهدا لتحقيق تلك الأهداف بشكل ملموس، ولن نستطيع أن نصل إلى النجاح بمفردنا».