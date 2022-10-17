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الكنيسة الأسقفية تطلق مبادرة للتوعية بأسس الزواج المسيحي

كتب:

مريم شريف
01:37 م | الإثنين 17 أكتوبر 2022
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أعلن المركز الإعلامى للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية عن إطلاق سلسلة فيديوهات للمتزوجين تحت عنوان "صعب ويستاهل" تتألف من أربعة عشر حلقة على أن يبدأ عرضها غدًا قى تمام السابعة مساءًا من خلال صفحة الفيسبوك الرسمية للكنيسة و يقدمها الشماس سراج نبيل وزوجته حنان تكلا.

تدور الحلقات حول المعنى المسيحي الأصيل للزواج

من جانبه قال محب نعيم رئيس قطاع الإعلام والثقافة بالكنيسة الأسقفية ومخرج العمل تدور الحلقات حول المعنى المسيحي الأصيل للزواج والعلاقة بين الرجل والمرأة كما أراد لها الله حيث تبدأ الحلقة الأولى بعنوان "ذكر وأنثى".

 مبادرة من الكنيسة الأسقفية للتوعية بمعنى الزواج

وأضاف نعيم: تتضمن الحلقات مناقشة موضوعات مختلفة مثال الأمان الزوجى، لغات الحب، الهوية الزوجية، والترك والالتصاق مؤكدًا إن البرنامج يأتي كمبادرة من الكنيسة الأسقفية للتوعية بمعنى الزواج في ظل عالم يموج بالتغيرات وكطريقة لمواجهة محاولات هدم الأسرة وانتشار أشكال جديدة من العلاقات بين الجنسين. 

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