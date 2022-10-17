الورداني: العنف من أكبر المشكلات في الزواج.. وقد يمارسه الطرفان

كشف الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن خطورة الاعتداء الجسدي بين الأزواج، قائلا إن أي عنف يمارس، حتى ولو لمرة، يجب الوقوف أمامه، لأنها ستكون سلسلة، وإذا سمح لها أي من الطرفين لأول مرة ستستمر، بداية من العنف اللفظي وغيرها، متابعا: «مش بحب المرأة تقول على جوزها دة طبعه وألفاظه جارحة.. يجب أن نتوقف عن ذلك».

العنف قد يمارس من كلا الطرفين

وأضاف «الورداني»، خلال لقاء ببرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «cbc»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل، أن هناك بعض السيدات تعنف الرجال لأنها تعتقد أنها بذلك تحمي نفسها، وتقوم بقدر الإمكان بعملية دفاعية من خلال التعصب، وبالتالي العنف قد يمارس من الطرفين.

وتابع: «لابد أن نعرف أن العنف ظلم، ليس لأحد أن يعنف أحدا، ويجب الوقوف أمامه حتى لا ينتقل السلوك إلى سمة زوجية، ثم يصبح حالة زواجية ثم يصبح طابعا، هذا التدريج يجب منعه منذ البداية، وإذا ترك المسألة تسوء للغاية».

أحد أكبر 3 مشكلات في الزواج

وواصل: «أحد أكبر 3 مشكلات في الزواج، الأولى هي أن الزواج تحول إلى بيزنس، والثانية هي أن الزواج تحول إلى صراع، والثالثة هي أن الزواج تحول إلى تجربة، والزواج الذي تحول لصراع أحد أهم مؤججات الصراع هو مسألة العنف والعنف الانتقامي، ويجب إيقاف ذلك».

واستكمل: «يجب على الزوج والزوجة عدم الاستسلام للعنف، نحن نعلم الناس كيفية منع سوء الأخلاق في حياتنا، ولحظات التعنيف من أكبر لحظات النضوج ويعرف الإنسان إقامة حوار مع زوجته أو زوجها لإظهار أحسن ما فيه».