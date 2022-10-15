القابضة للمياه: ندوات توعية للمواطنين بأهمية استضافة مصر لقمة المناخ

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالشرقية تنظيم الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية ندوة عن التغيرات المناخية والتعريف بأهمية استضافة مصر لمؤتمر COP27 بشرم الشيخ.

وتضمنت التوعية بترشيد استهلاك المياه والتخلص الأمن من مخلفات الصرف الصحي، وإعادة تدوير المخلفات الحيوانية والمشروعات الصديقة للبيئة بالإدارة البيطرية بحي أول الزقازيق.

الاهتمام بقضية التغيرات المناخية وآليات التكيف معها

أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أهمية تنفيذ ندوات التوعية في الوصول إلى المواطنين لتوضيح الرؤية العامة لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وتناولت الندوة ترشيد استهلاك المياه وخطورة الطلمبات الحبشية والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي بجانب الاهتمام بقضية التغيرات المناخية وآليات التكييف معها.

خدمة الخط الساخن 125 لتلقي الشكاوى

قال رئيس مياه الشرب، إن الندوة تناولت التعريف بالخدمات التي تقدمها من خلال الخط الساخن 125 لتلقي الشكاوى وكيفية التسجيل وتطبيق قراءاتي لتسجيل القراءات، وأهمية الحفاظ على مياه الشرب، وضرورة ترشيد استهلاكها، والحفاظ على شبكات الصرف الصحي تلافي السلوكيات الخاطئة في التعامل معها والاستخدام الأمثل.