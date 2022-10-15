رئيس «الأسقفية» يمنح ترخيصا لخادم ويكرم خريجي دورات المشورة والتسبيح

زار المطران سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية كنيسة الظهور الأسقفية ببورسعيد، في زيارة رعوية، حيث استقبله القس هانئ شنودة عميد كنائس منطقة القناة، وخلال الزيارة التقى رئيس الأساقفة باجتماع الأسرة بالكنيسة، كما صلي خدمة الشركة المقدسة، إذ منح الترخيص لخادم علماني وكرم شباب الكنيسة علي مختلف أنشطتهم طوال السنة.

رئيس الأساقفة: الصلاة بحرارة في محضر الله تختبر نضوجنا الروحي

وألقى رئيس الأساقفة عظته بالقداس، قائلا إن الصلاة بحرارة في محضر الله تختبر نضوجنا الروحي، فالله يريدني أن أصلي مرات عدة وانتظر الاستجابة ليجعل نظري كله مثبتًا عليه ويجعلني في شراكة معه وأيقن محبته لي.

وأضاف رئيس الأساقفة: «في الصلاة يعلمني الله عن نفسي، إذ نختبر رغباتنا وماذا نريد فعليا من الله، فطلبات الصلاة أثناء الانتظار تتغير بداخلنا وتتطور فكل عطايا الله صالحة لكن يمكن أن يساء استخدامها، وحينها نختبر رغباتنا الصالحة والضالة».

سامي فوزي يكرم الخريجين من الكليات

وتضمنت الزيارة الرعوية منح تصريح للخدمة لناجي فايز كخادم علماني بكنيسة الظهور الأسقفية ببورسعيد، وتكريم الشباب الخريجين من الكليات المختلفة وخريجي كورس «ألفا» للمشورة الأسرية، إضافة للشباب الذين أتموا دورة مدرسة التسبيح وخريجين مدرسة كرة القدم ودورات اللغة الإنجليزية، كما التقى رئيس الأساقفة باجتماع الأسرة بالكنيسة ووزع عليهم الهدايا بمناسبة مرور عشرة سنوات على اجتماع الأسرة.