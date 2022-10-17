«تعليم الإسكندرية» تفتح تحقيقًا في واقعة تعدي ولي أمر على معلم بمدرسة

وجَّه الدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في الإسكندرية، بفتح تحقيق في واقعة تعدي ولي أمر تلميذ على مُعلم داخل إحدى المدارس الابتدائية، مع تكليف الشؤون القانونية بالتحقيق في الأمر، ومتابعة ما ستسفر عنه التحقيقات.

وقال وكيل وزارة التعليم لـ«الوطن» إنه كلف بفتح تحقيق في الواقعة ومعرفة الأسباب التي أدت لها، وانتظار ما ستفسر عنه التحقيقات، مشيرًا إلى التضامن مع المعلم.

تحقيق داخلي في المدرسة

وأكد «أبوزيد» أن التحقيق في الواقعة سيكون داخليًا، من أجل معرفة الشخص الذي سمح بدخول وليّ الأمر دون إذن، حيث إنه يُمنع دخول أولياء الأمور إلى مدارس الإسكندرية سوى في توقيتات معينة، وبمعرفة سبب الدخول، مع ترك بطاقة الرقم القومي مع مسؤول الأمن في المدرسة.

وأشار مدير تعليم الإسكندرية إلى أن المعلم يتمسك بحقه، حيث حرر محضرًا بقسم شرطة باب شرقي ضد ولي الأمر، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وكانت نقابة المعلمين تلقت إخطارًا من النقابة الفرعية بوسط الإسكندرية يفيد بتعرُّض معلم «ع. م»، بمدرسة الحضرة الابتدائية، التابعة لإدارة وسط التعليمية، للتعدي بالضرب من قبَل ولي أمر أمام الطلاب داخل المدرسة.