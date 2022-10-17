بنك HSBC: أسعار الذهب تتجه للتراجع بسبب رفع سعر الفائدة

توقع بنك HSBC، أن تتجه أسعار الذهب على الأرجح إلى الانخفاض نتيجة لتشديد السياسات النقدية ورفع البنوك المركزية أسعار الفائدة، وقوة الدولار الأمريكي في الآونة الأخيرة، ورغم ذلك يؤكد البنك أن فرص ارتفاع الأسعار لا تزال قائمة بالنظر إلى الاضطرابات التي قد تنشأ في العديد من البلدان حول العالم نتيجة لارتفاع أسعار الغذاء والوقود.

قال رئيس محلل المعادن الثمينة في بنك HSBC بالولايات المتحدة الأمريكية، جيمس ستيل، إن فترات التضخم يجب أن تكون جيدة للذهب، ومع ذلك هذا ليس هو الحال في كثير من الأحيان، و أن الدراسات الأكاديمية تظهر أن الذهب كان وسيلة جيدة للتحوط من التضخم على المدى الطويل، ولكن هذا يمكن أن يعني 50 عامًا أو أكثر، وبالتالي ليس مفيدًا كثيرًا للمستثمرين الأفراد.

أضاف في مذكرة بحثية: «يميل الغذاء والطاقة إلى أن يكونا أكثر تقلباً من المكونات الأخرى لمؤشر التضخم، وتؤثر أسعار الغذاء والطاقة المرتفعة بشكل أكبر على ذوي الدخل المنخفض ويمكن أن تؤدي إلى اضطرابات اجتماعية ومخاطر جيوسياسية».

ولفت رئيس محلل المعادن الثمينة في بنك HSBC بالولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن الذهب حساس للمخاطر الجيوسياسية، وأن هناك علاقة تاريخية بين تضخم أسعار الغذاء والوقود والاضطرابات السياسية، حيث أدى تصاعد أسعار الغذاء والوقود إلى عنف سياسي وبالتالي دعم الذهب في الماضي، وكان لانخفاض مستويات المعيشة وما نتج عنه من اضطرابات آثار سلبية على الأسواق المالية، وبالتالي تعزيز شراء الذهب كملاذ آمن للتحوط من آثار التضخم.