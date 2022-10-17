القبض على مستريح الذهب وزوجته في الجيزة.. استوليا على 10 ملايين جنيه

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام شخص وزوجته بمحافظة الجيزة، بالاستيلاء على مبالغ مالية من 21 شخصا بغرض توظيفها واستثمارها في مجال تجارة الذهب نظير منحهم أرباحًا مُتفق عليها فيما بينهم، إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين.

تلقي الأموال من المواطنين بغرض استثمارها

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو في حقهما بممارسة نشاطًا إجراميًا تخصص في تلقي الأموال من المواطنين بغرض استثمارها وتوظيفها في مجال تجارة الذهب مقابل حصولهم على أرباح ما مكنهما من الاستيلاء على مبالغ مالية بلغت نحو 10 ملايين جنيه، وتوقفا عن سداد الأرباح ورد أصول تلك المبالغ.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة الشيخ زايد ثان، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المُشار إليه.

مقتل موظفة وسرقتها داخل شركة بالقاهرة

وفي سياق آخر، كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقتل موظفة وسرقتها داخل شركة بالقاهرة وضبط مرتكب الواقعة حيث تبين أنه مسجل خطر يعمل كعامل نظافة في الشركة وخطط لسرقتها.

وقال بيان لوزارة الداخلية أن قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة، ورده بلاغًا بالعثور على جثة موظفة بإحدى الشركات، مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل، داخل الشركة محل عملها والكائنة بدائرة القسم، وبها إصابات.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص يقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية، له معلومات جنائية وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه.

اعتراف المتهم

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بأنه نظراً لسابقة عمله كعامل نظافة بالعقار محل البلاغ اختمرت في ذهنه فكرة سرقة ما بداخل الشركة من مبالغ مالية، حيث توجه للشركة بدعوى إجراء أعمال النظافة إلا أن المجني عليها رفضت دخوله للشركة حال تواجدها بمفردها، فعقد النية على سرقة الشركة كرهاً عنها وفى سبيل ذلك قام بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها التي أودت بحياتها، واستولي على هاتفها المحمول ومبلغ مالي.