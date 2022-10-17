مواعيد تسكين الطلاب القدامى بمدن جامعة الإسكندرية بعد قبول الالتماسات

أعلنت إدارة المدن الجامعية بالإسكندرية، تسكين الطلاب والطالبات القدامى المتقدمين بالتماسات اجتماعية، وذلك خلال يومي الأربعاء والخميس المقبلين، وذلك بحسب الكشوف المعلنة.

ونشرت المدن الجامعية، كشوف الطلاب والطالبات المتقدمين بالالتماسات الاجتماعية، والمقرر تسكينهم على موقعها الإلكتروني، لتيسير عملية التقديم، وفقا لمواعيهم الخاصة.

أعداد الطلاب المقبول التماساتهم الاجتماعية

وبلغ عدد الطلاب المقبول التماساتهم الاجتماعية 340 طالبا وطالبة، منهم 169 طالبا، يتقدم منهم 97 طالبا يوم الأربعاء، بينما يستكمل الباقي يوم الخميس، فيما بلغت أعداد الطالبات المقبول أوراقهم 171 طالبة، يتقدم منهن 85 طالبة يوم الأربعاء و86 طالبة يوم الخميس.

مكان تسكين الطلاب في المدن الجامعية بالإسكندرية

وأكدت إدارة المدن الجامعية، أنه يجب على الطلاب والطالبات المذكور أسمائهم بالكشوف المرفقة، التوجه لمسؤولي التسكين بمدينتي سموحة للطلاب والطالبات في الأيام الموضحة لإنهاء الإجراءات.

وهؤلاء الطلاب ضمن فئة واحدة من ضمن الفئات المتاح لها التقدم بالتماس إلى المدن الجامعية بالإسكندرية، وهي فئات «اجتماعي، وطبي، ومحافظات نائية، ومناطق نائية، وتأخير تسكين، وأخرى».