بدء قبول التماسات الطلاب الجدد في المدن الجامعية بالإسكندرية.. 6 فئات

أعلنت إدارة المدن الجامعية بالإسكندرية، بدء قبول الالتماسات المقدمة من الطلاب والطالبات المستجدين، والذين يقل مجموعهم عن الحد الأدنى للقبول، وذلك ضمن الفئات المتاح لها تقديم الالتماسات.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل تقديم الالتماسات من الطلاب والطالبات المستجدين «ثانوية عامة»، والتي تتاح لمدة 10 أيام اعتبارا من اليوم حتى 20 أكتوبر الجاري.

خطوات تقديم الالتماس في المدن الجامعية بالإسكندرية

توجد 6 فئات متاح لها التقدم بالتماس إلى المدن الجامعية بالإسكندرية، وهي فئات «اجتماعي، وطبي، ومحافظات نائية، ومناطق نائية، وتأخير تسكين، وأخرى»، فيما يقوم الطالب بطباعة الالتماس وتجميع المستندات المذكورة به.

الأوراق المطلوبة للتقدم بالتماس المدن الجامعية

- صورة طلـب الالتحاق.

- صورة الرقم القومي للطالب.

- صورة الرقم القومي لولي الأمر.

- ملف لحفظ الأوراق.

- في حالة الالتماس الطبي يضاف: «صورة شهادة بالحالة المرضية للطالب، وصورة البطاقة الصحية للطالب».

- في حالة الالتماس الاجتماعي يضاف: «بيان بدخل الأسرة، وشهادة حيازة زراعية، وصور الرقم القومي، أو شهادات الميلاد لأفراد الأسرة المُعالين، وبحث اجتماعي من وحدة الضمان الاجتماعي التابع له، وصورة شهادة الوفاة لأحد الوالدين إن وجدت».