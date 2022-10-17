مفتي البوسنة والهرسك: الفتوى الرشيدة تأتي لمواكبة كل العصور

وجَّه الشيخ حسين كافازوفيتش المفتي العام للبوسنة والهرسك، الشُّكر إلى الدكتور شوقي إبراهيم علاَّم، رئيس المجلس الأعلى لِدُوْرِ وهيئات الإفتاء في العالم، مفتي جمهورية مصرَ العربيَّة، على تنظيمه هذا المؤتمر الدُّوَلي السَّنوي، تحت رعاية الرَّئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية.

المؤتمر الدُّوَلي السَّنوي

أعرب عن سعادته على تنظيم المؤتمر، مؤكدًا أهمية الفتوى ودورها في التنمية المستدامة، وفق أهداف رؤية 2030م.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية للمؤتمر العالمي السابع لدار الإفتاء، تحت مظلة الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، والمنعقد بالقاهرة 17- 18 أكتوبر 2022م برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الشرع يؤيد ويدعم كل ما يفيد المجتمعات

وأضاف أن الشرع الشريف، يؤيد ويدعم كل ما يفيد المجتمعات، فالله بعث الرسل والشرائع لمصلحة العباد، ولم يتركهم هملًا، مؤكدًا على أن التاريخ قد شهد بأن الفتوى الرشيدة تأتي دائمًا لمواكبة كافة التطورات حتى يرث الله الأرض ومن عليها.

واختتم كلمته قائلًا: نأمل في إبراز دور الفتوى في تحقيق التنمية المستدامة، وإفادة المجتمعات موجهًا الشكر والتحية لكل الحضور والمنظمين على جهودهم الواضحة.