إحالة أوراق عامل متهم بقتل طفل في الشرقية إلى مفتي الجمهورية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها اليوم، بإحالة أوراق متهم بخطف طفل وقتله والتخلص من جثته بإلقائه في ترعة بمركز الزقازيق، إلى مفتي الجمهورية؛ لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدامه.

كان المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية أحال المتهم «جمال ا . ش . ا»، 19 عاما، المتهم في القضية رقم 26177 / 2022 جنح مركز الزقازيق، والمقيدة برقم 2198 لسنة 2022 كلي جنوب الزقازيق، إلى محكمة جنايات الزقازيق.

خطة المتهم لقتل الطفل

ووجهت النيابة للمتهم وهو عامل، مقيم في كفر جمعة الزنكلون بمركز الزقازيق، تهمة قتل الطفل «أحمد . ي . ا»، مقيم بقرية طاروط التابعة لمركز الزقازيق، عمدًا من غير سبق إصرار أو ترصد، بأن استحصل على قطعة حجرية وانهال بها ضريا على رأسه، فأصابه بجروح.

وتبين أن المتهم ألقى المجني عليه بالمجرى المائي المقابل لمسرح الواقعة فلفظ أنفاسه غرقًا، واقترن ذلك بجناية أخرى وهي قيام المتهم بخطف المجني عليه، بأن أوهمه باصطحابه للتنزه وصيد الأسماك، فوافقه الطفل واستقل معه دراجة هوائية قيادة المتهم، حتى تواريا عن أعين المارة، ثم قام بالتعدي عليه بالضرب وقتله.