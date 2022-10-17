قيادي بحركة فتح عن الوفد الطبي المصري بغزة: «القاهرة» سبّاقة بالخير

أشاد القيادي بحركة فتح الفلسطينية الدكتور أيمن الرقب بوصول الوفد الطبي المصري إلى قطاع غزة بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وبدء القيام بعمليات جراحية كبرى، معتبرا أن هذا ليس جديدا على مصر.

ويستمر الوفد الطبي المصري عشرة أيام في القطاع، لإجراء أكبر قدر ممكن من العمليات الجراحية في مستشفيات غزة، فضلا عن مساعدة الطواقم الطبية الفلسطينية وتقديم كافة الخدمات الطبية لسكان القطاع.

الطاقم الطبي المصري سيقوم بعمليات كبرى

وقال الدكتور أيمن الرقب، في اتصال هاتفي لـ«الوطن»، إن وجود طاقم طبي مصري متخصص في قطاع غزة ليس أمر جديدًا على مصر والمصريين، فمصر دائما سباقة بالخير تجاه الشعب الفلسطيني وتجاه قطاع غزة الذي عانى الفقر ونقص الإمكانيات والبطالة.

وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس أن هذا الوفد الطبي المصري وجوده مهم جدا لأن العمليات التي يقوم بها عمليات كبرى بالفعل مثل عمليات زراعة قواقع لفاقدي السمع، وجزء منها عمليات قلب مفتوح وجزء منها متخصص في مشكلات الكلى.

لفتة طيبة ومصر صمام الأمان

وأشار «الرقب» إلى أنه حتى في مجال التجميل، سيقوم الوفد الطبي بإجراء عمليات تجميل لبعض من تضرروا جراء الاعتداءات الإسرائيلية مثل العدوان الأخير في أغسطس الماضي.

وفي ختام تصريحه، قال «الرقب»، إن وجود هذا الوفد يلقى استحسانا كبيرا جدا من الشعب الفلسطيني ومن أهلنا في قطاع غزة، معتبرا أن إرسال الوفد لافتة طيبة من القيادة المصرية والشعب المصري الذي يعتبر مصر هي صمام الأمان له.

وصول الوفد المصري إلى قطاع غزة

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة، شرع الوفد الطبي المصري والذي وصل إلى القطاع مساء الخميس الماضي، بإجراء عدة عمليات كبرى ونوعية في كل من مجمع الشفاء الطبي ومستشفى غزة الأوروبي.

وفور وصوله إلى قطاع غزة، استقبلت وزارة الصحة في غزة الوفد المصري والذي يتكون من استشاريين في تخصصات هامة هي: «جراحة القلب والاوعية الدموية والعظام والعمود الفقري وجراحة التشوهات».

يأتي ذلك في إطار التخفيف عن مواطني القطاع وفى ضوء ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي من التزام مصري بسرعة تحسين الأوضاع المعيشية لسكان غزة.