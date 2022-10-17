كشف غموض العثور على حمير مذبوحة في مياه مصرف بالبحيرة.. وحبس المتهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، اليوم الاثنين، من كشف غموض العثور على حمير مذبوحة ملقاة بمياه مصرف بناحية قرية سنهور التابعة لمركز دمنهور، وتم ضبط مرتكبي الواقعة.

إخطار بالعثور على جثث حمير

كان قد ورد بلاغ إلى مأمور مركز شرطة دمنهور، يفيد عثور الأهالي على حمير مسلوخة بمياه مصرف بقرية سنهور، وبالانتقال والفحص تبين وجود كمية من الحمير ملقاة بمياه المصرف، وحرر محضر بالواقعة.

ملابسات العثور على جثث الحمير

ووجه اللواء أحمد خلف، مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث برئاسة مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية لكشف غموض الواقعة والتحري حول الواقعة، وتوصلت تحريات فريق البحث الجنائي أن وراء ارتكاب الواقعة «سامح.م.ع»، 40 عامًا، عامل، وشقيقه «محمد»، 25 عامًا، مزارع، ومقيمان بدائرة مركز دمنهور، و«صفوت.م.م»، 51 عامًا، سائق ومقيم بسوهاج، و«محمد.ش.م»، 34 عامًا، تاجر جلود ومقيم شبراخيت.

اعترافات التشكيل العصابي بالواقعة

وأشارت التحريات أن المتهمين قاموا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهم لتجميع الحمير وذبحها والحصول على جلودها وبيعها لأصحاب مصانع الجلود والتخلص من أبدانها في الترع والمصارف بناحية مركز دمنهور.

وتمكن ضباط المباحث بمركز دمنهور من ضبط المتهمين والسيارة المستخدمة في الواقعة وكمية من جلود الحيوانات داخل مخزن يمتلكه المتهم الرابع داخل منزله، وتحرر محضر بالواقعة

وبالعرض على نيابة مركز دمنهور قررت دفن أبدان الدواب بالمدفن الصحي، وحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.