«التعليم» تكلف المديريات بتسليم إنجازاتها لنشر الوعي بالأمن المائي بالمدارس

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا مهما للمديريات التعليمية، بموافاتها بما تم إنجازه في مجال الأمن المائي خلال الفترة المحددة، من 1 يوليو 2022 إلى 30 سبتمبر 2022، سواء من عقد ندوات أو لقاءات أو زيارات ميدانية للمدارس المستهدفة للتوعية.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطابها المرسل للمديريات التعليمية في جميع المحافظات علي مستوي الجمهورية، يتسني استكمال تقرير الإنجازات لعرضها علي الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موافاتنا بما تم إنجازه في مجال الأمن المائي خلال الفترة المحددة.

تقرير بإنجازات المدارس من مسابقات وأبحاث وندوات لتوعية بالأمن المائي

وحددت وزارة التربية والتعليم، التقارير المطلوبة بالإنجازات التي تمت لتوعية الطلاب بمجال الأمن المائي وهي كالتالي:-

- عدد كوادر التربية البيئية والسكانية والصحية التي تم تدريبهم.

- عدد الزيارات الميدانية للمدارس، للتوعية بأنشطة السباكة والصيانة، وترشيد استهلاك المياه.

- عدد المدارس المستهدفة بعرض أفلام توعية بأهمية ترشيد استهلاك المياة.

- عدد المدارس المستهدفة بعرض أفلام توعوية بنهر النيل.

عدد المدارس المستهدفة بعرض أفلام وعقد ندوات

- عدد المدارس التي تم فيها عرض أفلام توعوية بخطورة التعدي علي نهر النيل.

- عدد الندوات واللقاءات التي تم عرضها من خلال الفيديو كونفراس حول مسابقة المراجعة البيئية.

- عدد المشاركين في مسابقة الأبحاث حول الاخطار التي تهدد نهر النيل.

- عدد المشاركين في مسابقة الأبحاث حول صور تلوث المياه.

- عدد المشاركين في تصميم نموذج أو أداة لترشيد استهلاك المياه.

وأضافت وزارة التربية والتعليم، أن ذلك في ضوء اهتمام الوزارة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة الوطنية لرؤية مصر ٢٠٣٠، واستيفاء الاطار المنطقي لمستهدفات الربع الأول، لبرامج الخطة التنفيذية للعام المالي ٢٠٢٢/٢٠٢٣،