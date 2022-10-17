أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج الصف الأول الابتدائي إنجليزي 2022، للعام الدراسي الحالي 2022-2023، والذي بدأ أول أكتوبر الماضي طبقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي المعلنة والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

توزيع منهج الصف الأول الابتدائي إنجليزي 2022

وجاء توزيع منهج الصف الأول الابتدائي إنجليزي 2022 كما يلي:

شهر أكتوبر 2022: UNIT 1+ UNIT2 +UNIT3.

شهر نوفمبر 2022: UNIT 4+ review +UNIT5.

شهر ديسمبر 2022: UNIT 6+ UNIT 7 +UNIT 8.

شهر يناير 2023: UNIT 9+ review + + revision.

توزيع منهج اللغة الإنجليزية الفصل الدراسي الثاني

- شهر فبراير 2023: UNIT 10 + UNIT11.

- شهر مارس 2023: UNIT 12+UNIT 13+ review3 +UNIT14.

- شهر إبريل 2023: UNIT14 cont + UNIT15+UNIT 16.

شهر مايو 2023: UNIT17+ review 4+ general revision.

تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي

وتضمنت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي ما يلي:

- بدء امتحانات التيرم الأول للعام الدراسي الحالي يوم الأحد 14 يناير 2023.

- بدء التيرم الثاني يوم السبت 11 فبراير 2023 وينتهي يوم الخميس 8 يونيو.

- تبدأ امتحانات التيرم الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 3 يونيو 2023.

- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت 8 يوليو 2023.

- بدء امتحانات الثانوية العامة السبت 10 يونيو 2023.

- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

- مده أيام الفصل الدراسي الأول 98 يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية.

- مدة أيام الفصل الدراسي الثاني 96 يومًا بعد حذف أيام الجمعة والإجازات الرسمية.

- أيام الدراسة الفعلية 194 يومًا بما يعادل 35 أسبوعًا.