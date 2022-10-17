مصر تدعم موقف السعودية بشأن قرار «أوبك+»

أعلنت وزارة الخارجية أنّ مصر تتابع عن كثب وباهتمام، أصداء القرار الذي صدر مؤخراً عن OPEC+، وما أثير حوله من تجاذبات.

وفي هذا الصدد، فإنّ مصر تدعم الموقف الذي عبرت عنه المملكة العربية السعودية الشقيقة في شرح الاعتبارات الفنية لقرار OPEC+، باعتباره يهدف في المقام الأول لتحقيق انضباط سوق النفط، وبما يكفل تعزيز قدرة المجتمع الدولي على التعامل مع التحديات الاقتصادية الراهنة.

قرار تخفيض الضخ اليومي

وقررت الدول المنضمة إلى منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) بجانب روسيا والذي يشكلان معا أوبك بلس، والتي تعد المملكة العربية السعودية أحد أبرز أعضائه تقليل الضخم اليومي للنفط في الشهر الثامن للأزمة الروسية الأوكرانية وقلة الطلب على النفط في الفترة الحالية.