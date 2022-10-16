وزير الخارجية: مصر تكرس جهودها لمواجهة تحديات المياه والتغيرات المناخية

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن عالمنا اليوم يواجه تحديات متنامية تتعلق بتأمين احتياجاته من المياه التي تعد مصدر الحياة على الأرض، وتتمثل هذه التحديات في النمو السكاني والتغير المناخي، مضيفا خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية في أسبوع القاهرة للمياه، أن مصر في مقدمة الدول التي تعاني من ندرة المياه.

مصر تكرس جهودها الوطنية لمواجهة تحديات المياه

وأوضح شكري، أن مصر كرست جهودها الوطنية لمواجهة هذه التحديات، مشيرا إلى أنه في إطار قمة المناخ يجرى عقد مائدة رئيسية حوارية حول الأمن المائي وإطلاق مبادرة للتكيف في هذا المجال للحد من فواقد المياه وتنمية مواردها والتوصل إلى سياسات التكيف مع تغير المناخ وتعزيز الربط بين إجراءات تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

ودعا شكري إلى التوصل لرؤية محددة لتعزيز الرؤية المشتركة في قمة المناخ خاصة فيما يتعلق بالحق الإنساني في المياه خاصة للدول الصحراوية ذات الندرة المائية، وأزمات المياه العابرة للحدود وحالة السلم والاستقرار الإقليمي.