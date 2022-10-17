سقوط أمطار غزيرة وثلج على الإسكندرية (صور)

سقطت أمطار غزيرة على مناطق عدة في الإسكندرية، وصلت في بعض المناطق إلى حبات برَد (ثلج)، أبرزها منطقتا سموحة ومحرم بك، لتسجل بذلك أول الأمطار الغزيرة على المدينة الساحلية في هذا الشتاء، بعدما اقتصرت الأمطار خلال الأيام الماضية على أمطار خفيفة ومتوسطة زادت شدتها ببعض المناطق.

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، أن أمطار الإسكندرية التي بدأت منذ السبت ومستمرة حتى اليوم لم تسبب أي تراكمات للمياه حتى الآن على الرغم من شدتها منذ قليل، حيث يتم تصريفها أولاً بأول وفقًا لنظام التعامل مع الأمطار مع إعلان حالة الطوارئ في الإسكندرية لحين تحسن الطقس.

أماكن سقوط الأمطار في الإسكندرية اليوم

وأضاف «نافع» لـ«الوطن» أن الأمطار الكثيفة وقعت في نطاق إحياء الجمرك ووسط وشرق والمنتزه أول وثان، لافتًا إلى استمرار العمل وفقًا لحالة الطوارئ.

نسبة سقوط أمطار الإسكندرية اليوم

ولفت إلى أن محافظة الإسكندرية متوقع أن تشهد أمطارًا خفيفة اليوم قد تكون متوسطة أحيانًا بنسبة حدوث 50 %، مؤكدًا أن الشركة على أتم الاستعداد للتعامل معها.