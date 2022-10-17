«مصر الخير» تعلن محاور وثيقة دعم المجتمع المدني لملف التغيرات المناخية

أعلنت مؤسسة مصر الخير، اليوم، تفاصيل وثيقة التوعية بقضية التغيرات المناخية ودور المنظمات الأهلية لدعم الاقتصاد الأخضر، وذلك تزامنا مع اهتمام الدولة المصرية والمنظمات الأهلية بقضايا البيئة والإعداد للمؤتمر الدولي cop 27، مؤتمر الأطراف المعنية بالتغيرات المناخية، والمقرر عقده في نوفمبر من العام الجاري 2022، بمدينة شرم الشيخ.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدها قطاع تطوير الجمعيات الأهلية بمؤسسة مصر الخير، اليوم، بحضور خبراء في مجال البيئة و إعلاميين متخصصين في ملف البيئة.

وتشمل وثيقة دعم التغيرات المناخية عدة محاور على المستوى المحلي والإقليمي، جاءت كالتالي:

النشاط الأول:

إطلاق جائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام، من جمعيات لديها اعتماد ذاتي على فكرها وموعدها، وأحدثت تغيير في العمل المحلي.

وتقدم لهذه الجائزة عدد كبير من الجمعيات الأهلية في 15 محافظة من خلال برامج متميزة، سواء في مجال التكيف مع المناخ أو مواجهة التغيرات المناخية.

النشاط الثاني:

تنظيم مائدتين مستديرتين حول دور منظمات العمل الأهلي في تحقيق الهدف من العمل المناخي.

النشاط الثالث:

تنظيم 5 جلسات لرواق رؤية مصر 2030 باستهداف 2000 فرد.

النشاط الرابع:

رفع الوعي بقضية المناخ لممثلي 5 آلاف منظمة أهلية في كيفية مواجهة التغيرات المناخية.

النشاط الخامس:

إطلاق رسائل توعية باللغة الإنجليزية والفرنسية والألمانية والعربية لاستهداف 10 آلاف إطار.

النشاط السادس:

إصدار ميثاق تضامن من أجل مناخ مستدام باستهداف 2000 توقيع.

النشاط السابع:

التقرير الوطني لمساهمات الجمعيات في مواجهة التغيرات المناخية والمقرر عرضه في مؤتمر cop 27.

وأكّدت مؤسسة مصر الخير، خلال الوثيقة، أن قضية التغيرات المناخية هي أحد المهددات لاستمرارية الحياة على كوكب الأرض في المستقبل القريب، في حالة استمرار معدلات التغيرات المناخية بنفس الوتيرة الحالية، من أجل الحد من الأسباب التي تؤدي إلى تلك التغيرات المناخية وآثارها المهددة للنظام الغذائي البيئي من أجل استمرارية حياة البشر.