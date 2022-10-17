التحالف الوطني للعمل الأهلي يقدم أجهزة متعددة لطلاب جامعات أسيوط من ذوي الهمم

حرص التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، على تقديم المساعدات اللازمة لصالح ذوي الهمم من طلاب جامعات محافظة أسيوط، من خلال تقديم أجهزة لاب توب جديدة لهم، لمساعدتهم في إتمام العملية التعليمية وتسهيلها عليهم، في إطار استقبال العام الدراسي الجديد بالجامعات المصرية.

وقدمت جمعية الأورمان، عدد 77 جهاز لاب توب لطلاب جامعة الأزهر بأسيوط وجامعة أسيوط العامة من الطلاب ذوي الهمم، بحضور الدكتور صلاح هاشم مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور محمد عبدالمالك رئيس جامعة الأزهر بأسيوط ونائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط العامة.

دور التحالف الوطني التنموي

جاء ذلك من ضمن جهود التحالف الوطني في إطار الدور التنموي الذي يقوم به التحالف الوطني لدعم الفئات المستحقة وفي ضوء تكاتف الجهود في مجال العمل المجتمعي وتوحيدها تحت مظلة واحدة تجمع 24 كياناً رائداً في العمل التنموي في مصر.

التحالف الوطني

يُذكر ان التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي كان قد انطلق في 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلي والتنموي في مصر حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمي وتنموي، منهم الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 اتحاد نوعي و27 اتحاد اقليمي، والتي تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.

ويضم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في عضويته كل من (الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصري ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصري ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدي يعقوب والمعهد القومي للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعي مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد و مستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربي لتنمية المجتمع و جمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.