«روتاري مصر» يشارك بمعرض «تراثنا» ويدرب السيدات على عرض منتجاتهن وتسويقها

أكّد الدكتور عماد عبدالوهاب محافظ نادي «روتاري مصر» توفير كل الإمكانيات للمشاركة في معرض «تراثنا»، والمشاركة في الجهود المبذولة لتنمية الأسر المصرية المنتجة وعرض المنتجات الخاصة بها من خلال تولي الأندية الروتارية تدريب وتوظيف البنات والسيدات لعرض منتجاتهن وتسويقها تحت إشراف لجنة تمكين المرأة والفتيات بقيادة أميمة الغايش.

محور التمكين الاقتصادي

وأشار محافظ «روتاري مصر»، إلى أنَّ «الروتاري» يعمل على محور التمكين الاقتصادي وتوفير التدريب للمناطق الأكثر احتياجًا ليلائم احتياجات السوق المحلية وإيجاد فرص عمل ودخل شهري ثابت لأصحاب هذه الحرف.

يأتي ذلك في ضوء استراتيجية التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة المصرية يأتي التمكين الاقتصادي للفتيات والسيدات في المقدمة، إذ يحتل أولوية وطنية لدى الدولة المصرية، إلىجانب حرص «روتاري مصر» على المشاركة والتطوير والتنمية.

البرامج التدريبية المقدمة من «روتاري مصر»

البرامج التدريبية المقدمة من «روتاري مصر» لمساعدة الفتيات توفر بجانب المهارات الفنية برامج لمواجهة المخاطر وبيان قيمة العمل مع اكتساب مهارات التفكير الإبداعي وتنمية القدرات والقدرة على اتخاذ القرار السليم والثقة بالنفس بجانب دورات الإسعافات الأولية وتهدف الوصول لفتح باب رزق لأكثر من 3 آلاف مستفيدة في مختلف محافظات مصر على أنواع مختلفة من الحرف اليدوية والمهارات الفنية مثل «الكروشيه، والنول، والسجاد، والتريكو، وفنون الديكوباچ، والمكرمية، وتزيين الكيك، وظيفة مساعد شيف، وإشغال الخرز، وصناعة الدمى»، ليشمل محافظات القاهرة والإسكندرية والبحر الأحمر والإسماعيلية والسويس والفيوم وبني سويف.

«روتاري مصر» يسعد بالتواجد في المعارض والمؤتمرات والملتقيات لإبراز أنشطة «روتاري مصر» وبناء جسور التواصل والتسويق للمنتجات وخلق أفكار إبداعية وتشجيعها للوصول لسوق العمل وتنمية الأسرة اجتماعيًا واقتصاديًا.