قوافل «حياة كريمة» في المنوفية.. «بيطرية وإرشاد زراعي وعلاج»

جهود كبيرة تبذلها مبادرة حياة كريمة في محافظة المنوفية للارتقاء بمستوى المعيشة، وتقديم الخدمات في قرى المحافظة التي تعاني ضعف الخدمات، وهو ما تستهدفه المبادرة الرئاسية ضمن خطتها لتطوير القرى والريف المصري.

نتائج القافلة البيطرية

ونظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة بيطرية في قرية صنصفط التابعة لمركز منوف في المنوفية، بالتعاون مع جامعة السادات، حيث انطلقت القافلة في 15 أكتوبر، ونجحت في علاج 327 رأس ماشية و450 طائرا، بحسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لمبادرة «حياة كريمة» على «فيس بوك».

قافلة إرشاد زراعي

وبالتزامن مع ذلك، أطلقت مبادرة حياة كريمة قافلة إرشاد زراعي في المنطقة ذاتها بالمنوفية، حضرها نحو 150 مزارعا من الأهالي، ضمن التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.

ونجحت «حياة كريمة» في توفير الخدمات والاحتياجات لأهالي محافظة المنوفية في المرحلة الأولى، التي تضم مركزي «أشمون والشهداء»، وتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية والخدمات لغير المقتدرين، منها مبادرة «سكن كريم» لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا على توفير السكن المناسب لهم داخل القرى والمدن المستهدفة.