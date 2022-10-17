«حياة كريمة» تواصل برنامجها التوعوي لإشراك شباب الجامعات في المبادرة الرئاسية

انطلقت المرحلة الثالثة من ندوات «حياة كريمة»، التي انطلقت اليوم في جامعتي أسيوط وبورسعيد، وتستمر في جامعات «المنصورة، ودمياط، والأقصر، والفيوم، والسادات، والمنوفية، والعريش، والوادي الجديد» حتى 23 أكتوبر الحالي، تحت شعار «تطوع واترك بصمتك»، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستكمالًا للنجاح الذي حققته الندوات التوعوية التي نظمتها المبادرة في الجامعات المصرية.

المشروع القومي لتطوير الريف المصري

يأتي ذلك في إطار برنامج توعوي متكامل بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث تستهدف الندوات التوعية التعريف بالمشروع القومي لتطوير الريف المصري «حياة كريمة» لشباب الجامعات، وتعريفهم بالجهود التنموية المبذولة على الأرض، وتزامنًا مع استجابة مؤسسة حياة كريمة لدعوة الحوار الوطني لمؤسسات المجتمع المدني لإجراء حوارات جماهيرية في محافظات الجمهورية كافة، مع مختلف الفئات، وضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إذ إنّ «حياة كريمة» أحد مؤسسيه.

الندوات التوعوية بالجامعات

وإلى جانب الندوات التوعوية في الجامعات، تستعد المؤسسة لتتفيذ زيارات ميدانية لشباب الجامعات لمشروعات حياة كريمة على أرض الواقع، والاستفادة من التخصصات المختلفة من شباب الجامعات في تنفيذ مشروعات حياة كريمة، فضلا عن العمل مع الأكاديمية الوطنية للتدريب، لعقد برنامج تأهيلي للمتطوعين، بموجب البروتوكول المبرم بين المؤسسة والأكاديمية في نهاية سبتمبر الماضي.

ندوات توعوية للشباب الجامعي

كانت مؤسسة حياة كريمة، عقدت أول ندوة توعوية للشباب الجامعي وتعريفهم بالمبادرة الرئاسية بكلية الإعلام جامعة القاهرة، تحت عنوان «التوعية والتعريف بالجهود التنموية في المشروع القومي»، كون المؤسسة هي مظلة العمل التطوعي والتنموي في المبادرة، بهدف نشر ثقافة العمل المجتمعي والتطوعي بين شباب الجامعات.

وبدأت المرحلة الأولى من الندوات بجامعات القاهرة وعين شمس وبنها، ضمن سلسلة من الندوات التوعوية والتعريفية بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، لتوعية الطلاب وتعريفهم بالمشروع القومي حياة كريمة والجهود المبذولة على الأرض.

فيما انطلقت المرحلة الثانية في 9 من أكتوبر 2022، وشملت جامعات «طنطا، والسويس، وقناة السويس، وبني سويف، والإسكندرية، وكفر الشيخ، وأسوان» والتي شهدت إقبالا كبيرا من شباب الجامعات.

العمل التطوعي بين شباب الجامعات

وتستهدف الندوات نشر ثقافة العمل التطوعي بين شباب الجامعات، إضافة إلى تنظيم زيارات ميدانية للمشروعات التي يتم تنفيذها بمختلف قري ومراكز الجمهورية، ومنحهم فرصة للتطوع والمشاركة في المشروع القومي حياة كريمة، بالشراكة مع رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمجلس الأعلى للجامعات والأكاديمية الوطنية للتدريب والمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.