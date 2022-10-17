«قصور الثقافة»: ورش وعروض فنية بمبادرة حياة كريمة في الغربية

تستكمل وزارة الثقافة مشاركتها الثقافية والفنية في مبادرة حياة كريمة، من خلال الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتنفذها الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتور حنان موسى، بقرى مركز زفتى بفرع ثقافة الغربية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والمجلس القومي للمرأة، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والشركة القابضة للمياه، وتستمر حتى27 أكتوبر الجاري.

حياة كريمة الثقافية في زفتى

بدأت فعاليات اليوم الأول بمدرسة إبراهيم سالم للتعليم الأساسي بفرية دهتورة، وتضمنت إقامة مجموعة من الورش الفنية في مجالات الُحلي، تشكيل مجسمات بالورق، الخيامية، الخرز، بالإضافة إلى ورش رسم و الكروشيه والاستنسل، وورش الحكي شعبي وألعاب شعبية للأطفال.

ورش فنية متنوعة

كما تضمن اليوم أمسية شعرية ، قدمها الشاعر أحمد زايد، بالإضافة إلى ألعاب تفاعلية حول ترشيد المياه، كما أقيم عرض فني لفرقة الغربية فنون شعبية، تتضمن عدد من التابلوهات، وفي الختام اليوم قدمت فرقة عشاق النغم التابعة لدار الأوبرا المصرية مجموعة من الأغنيات التراثية والطربية لنجوم الفرقة.