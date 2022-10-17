بعد سقوط أمطار غزيرة بالإسكندرية.. توجيهات عاجلة لمجابهة النوات

شهدت الإسكندرية سقوط أمطار غزيرة على كافة مناطق المدينة الساحلية، منذ قليل، الأمر الذي تبعه تشديد عاجل من اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بالمتابعة الميدانية والتواجد على مدار الساعة بالشوارع لرصد أي حالات طارئة والتعامل الفوري مع أي آثار ناجمة عن تجمعات لمياه الأمطار أولا بأول.

كما شدد المحافظ، في أول بيان له عقب الأمطار الغزيرة بالإسكندرية، على ضرورة التأكد من سيولة الحركة المرورية تيسيراً على المواطنين وحفاظا على سلامتهم.

تنسيق الأجهزة المعنية لمجابهة أمطار الإسكندرية

وأكد المحافظ على استمرار التنسيق الكامل والتعاون بين جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، وعلى رأسها شركة الصرف الصحي ومياه الشرب وإدارة المرور والحماية المدنية.

وأوضح أن غرفة عمليات المحافظة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة، حيث تقوم الغرفة باستقبال كافة شكاوى المواطنين الخاصة بتراكمات مياه الأمطار.

توصيات محافظة الإسكندرية

وأشار المحافظ أنه تم تعميم مجموعة من التوصيات والتحذيرات للمواطنين لضمان سلامتهم وأمنهم بالتزامن مع حالة الطقس السيئ في الإسكندرية، وعلى رأسها ضرورة توخي الحيطة والحذر والابتعاد عن أي أشجار أو لافتات الإعلانات وأعمدة الإنارة والضغط العالي، ومساعدة سيارات شفط مياه الأمطار في التحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات، والحفاظ على مسافة أمان.