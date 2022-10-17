5 أسباب وراء تعاطي المخدرات.. منها حب الاستطلاع والبحث عن المتعة

أكد صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن الخط الساخن يستقبل عدة مكالمات ويدون البيانات الخاصة بكل متصل في استمارة إلكترونية متكاملة، ما يساعد على معرفة أكثر أنواع المخدرات المنتشرة، وكذلك سن المتعاطين، إذ تساهم في رسم خريطة معلوماتية، وافتتاح مراكز علاجية في المحافظات الأكثر طلبا للعلاج.

أسباب تعاطي المخدرات

وأوضح الصندوق، في تقرير صادر عنه أن هناك العديد من العوامل التي تدفع لتعاطى المواد المخدرة، مشيرا إلى أنه جرى رصدها وفقا لنتائج الخط الساخن للصندوق «16023»، وتمثلت فيما يلي:

- أصدقاء السوء والذين جاءوا في المقدمة.

- يعد حب الاستطلاع أحد العوامل الدافعة لتعاطي المخدرات.

- المشكلات الأسرية والتفكك الأسري.

- وهم علاج المشكلات الصحية.

- توهم البحث عن المتعة.

تخصيص أقسام خاصة لعلاج مرضى الإدمان

وأشار صندوق مكافحة الإدمان إلى أن المراكز العلاجية سيزيد عددها لـ 33 مع بداية عام 2023، مؤكدا أنه يجرى تخصيص أقسام خاصة لعلاج مرضى الإدمان من المراهقين للذكور والإناث.

ويجرى تخصيص أقسام لعلاج الأمراض التي تصاحب الإدمان والذي يسمى «تشخيص مزدوج » بالمراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن.

العوامل التي تدفع للعلاج من الإدمان والتعاطى

ولفت الصندوق إلى أن هناك العديد من العوامل التي تدفع للعلاج من الإدمان، وفقا لنتائج الخط الساخن، وهي:

- ضغوط الأهل والتعرض لحادث بسبب المخدرات.

- ضياع الصحة كان من أكثر العوامل التى تدفع للعلاج.

- مشكلات أسرية.

- وفاة أحد الأقارب.

- عدم القدرة المادية، ومشاكل في العمل .

- الخوف على الأبناء .