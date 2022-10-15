«التضامن»: «مكافحة الإدمان» قدم خدمات علاجية لـ120 ألف مريض خلال 9 أشهر

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن تقديم الخط الساخن للصندوق مكافحة وعلاج الإدمان 16023، خدمات علاجية لـ120 ألفا و634 مريض إدمان - جديد ومتابعة- خلال أول 9 أشهر من العام الجاري 2022، ترددوا على المراكز العلاجية التابعة للصندوق والشريكة مع الخط الساخن، وعددها 28 مركزا بـ17 محافظة، منهم 13400 مريض من أبناء المناطق المطورة «بديلة العشوائيات، الأسمرات، المحروسة، اسطبل عنتر، بشاير الخير، وحدائق أكتوبر، حي الضواحي ببورسعيد» والمناطق المجاورة.

وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة والمشورة والعلاج والتأهيل والدمج المجتمعي، إذ تقدم الخدمات العلاجية للمرضى مجانا ووفقا للمعايير الدولية، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 94.70 % بينما بلغت نسبة الإناث 5.30%، بما يشير إلى تزايد الثقة لدى الإناث في الخط الساخن لتلقى العلاج من الإدمان في سرية تامة، ولذلك تم تخصيص عدد من الآسرة في المراكز الشريكة مع الخط الساخن للصندوق لتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان من الإناث.

القاهرة الأولى في مكالمات الخط الساخن

وأضافت التضامن، أن محافظة القاهرة جاءت في المرتبة الأولى طبقا لأكثر المكالمات الواردة للخط الساخن، حيث بلغت نسبتها 33.55 %، يليها محافظة الجيزة بنسبة 13.57%، ويرجع ذلك إلى ارتفاع التعداد السكاني وسهولة الاتصال والقرب المكاني للمستشفيات المتعاونة مع الخط الساخن لراغبي العلاج.

في حين جاءت أكثر وسيلة التعارف على الخط الساخن"16023" لعلاج الإدمان الإنترنت، وذلك من خلال الجهود التوعوية عبر الصفحة الرسمية لصندوق مكافحة الإدمان، لاسيما بعد إطلاق إعلان المرحلة الجديدة من حملة "المخدرات رحلتها قصيرة ما تسافرهاش.. أنت أقوى من المخدرات"، بمشاركة تطوعية من النجم العالمي محمد صلاح مهاجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، يليه التلفزيون بسبب بث الحملة أيضا في العديد من القنوات التلفزيونية ثم المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة.

ووجهت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وفق بيان للصندوق، اليوم، بالتوسع في تخصيص أقسام خاصة لعلاج مرضى الإدمان من الإناث، كذلك تخصيص أقسام خاصة لعلاج المراهقين من مرضى الإدمان، وأيضا أقسام لعلاج الامراض المصاحبة للإدمان «تشخيص المزدوج» بالمراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن.

ارتفاع عدد المراكز إلى 33 بحلول 2023

وتابعت بأنه مع بداية عام 2023، سيرتفع عدد المراكز العلاجية إلى 33 مركزا علاجيا، حيث من المقرر افتتاح مراكز جديدة في العديد المحافظات، بعدما كان عدد المراكز العلاجية لا يتجاوز 12 في عام 2014 .

أكثر مواد التعاطي الهيروين

من جانبه، أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال أول 9 أشهر من عام 2022، كشفت أن التعاطي كان في سن مبكرة، حيث أن نسبة 39.83% بدأوا تعاطى من سن 15 سنة حتى 20 سنة، مما يؤكد أهمية استهداف الشريحة العمرية كأولوية أساسية في البرامج الوقائية وتطوير تدخلات مستدامة تقدم للشباب والمراهقين تدعم حمايتهم من مخاطر الوقوع في براثن الإدمان و38.26 % بدأوا في سن من 20 إلى 30 %.

وأشار إلى أن 11.35% بدأوا في سن أقل من 15 سنة، وأن أكثر مواد التعاطي الهيروين، حيث احتل المرتبة الأولى طبقا لأكثر أنواع المخدرات بالنسبة للنتائج الخاصة بالخط الساخن بنسبة 32.15 %، في حين يأتي تعاطي الحشيش في المرتبة الثانية بنسبة 31.0.9%، يليه الترامادول بنسبة 18.20 %، والتعاطي المتعدد «تعاطي أكثر من مادة مخدرة»، بينما جاءت المخدرات التخليقية، «الاستروكس والفودو والبودر والشابو» بنسبة 17 %.

ولفت إلى أن مصادر الاتصالات كانت المريض نفسه بنسبة يليه الأم ثم الأشقاء، ما يسفر عن تزايد الثقة في خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ومما يزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة وأيضا الأم، ما يدل على ارتفاع الوعي الأسري في الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج.

61.14 % من المتصلين لا يعملون

وفيما يتعلق بالحالة العملية للمتصلين وفقا لنتائج الخط الساخن فإن 61.14 % من المتصلين خلال أول 9 أشهر من عام 2022، لا يعملون، و38.85% يعملون بالقطاع الخاص والحكومي.

ويستمر الخط الساخن لصندوق مكافحة الإدمان، يستمر في تلقي الاتصالات من أي موظف يتعاطى المواد المخدرة، حيث يتم توفير الخدمات العلاجية مجانا وفي سرية طالما أنه تقدم طواعية للعلاج، دون أي مساءلة قانونية قبل نزول حملات الكشف إلى مكان عمله وخضوعه لتحليل الكشف عن التعاطي، ومن دون ذلك سيتم فصله حال ثبوت تعاطيه المخدرات.

ولفت إلى وجود 28 مركزا علاجيا في 17 محافظة تابعة للصندوق أو الجهات الشريكة مع الخط الساخن 16023، ويتم تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفي سرية.

استقبال المكالمات وتدوين البيانات إلكترونيا

وأشار عثمان إلى أن العوامل الدافعة للتعاطي وفقا لنتائج الخط الساخن جاءت في المقدمة أصدقاء السوء وحب استطلاع ومشاكل أسرية والتفكك الأسري ووهم علاج المشاكل الصحية، وكذلك توهم زيادة القدرة الجنسية، وتوهم البحث عن المتعة.

ونوه بأن العوامل الدافعة للعلاج، ضياع الصحة ومشاكل أسرية والخوف على الأبناء ووفاة أحد الأقارب وعدم القدرة المادية ومشكلات في العمل وضغوط الأهل والتعرض لحادث بسبب المخدرات، لافتا إلى أنه يتم استقبال المكالمات وتدوين البيانات من خلال استمارة الكترونية متكاملة تضمن بيانات خاصة بالمتصلين تساعد على توجيه إدارة الخط الساخن على افتتاح المراكز العلاجية في المحافظات الأكثر طلبا للعلاج.