تدشين 600 ورشة لتدريب وتوعية 25 ألف فرد بالعمل الأهلي للتحول للأخضر

أعلن محمد ممدوح رئيس قطاع الجمعيات الأهلية بمؤسسة «مصر الخير»، أن المؤسسة دشنت 600 ورشة لتدريب 25 ألف فرد بالعمل الأهلي من أجل التوعية للتحول للأخضر، وتدريب 5 آلاف جمعية.

وأكد رئيس قطاع الجمعيات الأهلية بالمؤسسة أن التقرير الأول لدعم العمل المناخي الذي أطلقته المؤسسة يأتي من أهمية دور المنظمات الأهلية في العمل المناخي، مشيرا إلى أنه جرى رصد مجموعة من المشروعات من قبل المؤسسة لتنفيذها ضمن التوعية بملف التغيرات المناخية، مع دعم الجمعيات الأهلية التي تراعي التحول للأخضر.

جاء ذلك خلال إطلاق مؤسسة «مصر الخير» للتقرير الأول حول إسهاماتها في العمل المناخي، وذلك تزامنا مع اهتمام الدولة المصرية والمنظمات الأهلية بقضايا البيئة والإعداد للمؤتمر الدولي cop 27 مؤتمر الأطراف المعنية بالتغيرات المناخية، والمقرر عقده نوفمبر المقبل.

دور منظمات العمل الأهلي في العمل المناخي

وأكد رئيس قطاع الجمعيات الأهلية أن تقرير العمل المناخي لـ«مصر الخير» يستهدف مجموعة من الأنشطة، من أهمها تنظيم مائدتين مستديرتين حول دور منظمات العمل الأهلي في العمل المناخي، بحضور عدد من الخبراء والمتخصصين من أجل تحديد الدور المنوط بالجمعيات الأهلية في هذا الشأن.

تنظيم نحو 600 ورشة على المستوى العربي

وأشار ممدوح إلى تنظيم مجموعة من الفعاليات وورش العمل لتوعية العاملين بالمنظمات الأهلية بقضية المناخ ودورها في مواجهة الظاهرة، مشيرًا إلى أنه جرى تنظيم نحو 600 ورشة على المستوى العربي، شارك فيها عدة دول مثل اليمن والأردن والسودان وفلسطين والمغرب.

وأضاف ممدوح أن التقرير ينفذ بالشراكة مع جمعيات أهلية أخرى، من أجل تقليل حدة التغيرات المناخية على المواطن، منها على سبيل المثال الزراعة الذكية في المحافظات والإرشاد الزراعي والتنبؤ بالطقس.