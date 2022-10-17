انطلاق مؤتمر «إنتاج الأرانب.. والتحديات التغيرات المناخية» الخميس المقبل

قالت الدكتورة نجوى عبد الهادي رئيس وحدة بحوث الأرانب بقسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة جامعة القاهرة، ورئيس الجمعية المصرية لمنتجي الارانب، إنّ الخميس المقبل سيشهد انطلاق المؤتمر المصري لعلوم الأرانب الـ 12، بعد توقف بسبب جائحة كورونا، حيث تم تنظيم المؤتمر بدورته الـ11 بمارس 2020، مشيرة إلى أن انطلاق المؤتمر سيكون بعنوان «إنتاج الأرانب بين التنمية المستدامة وتحديات التغيرات المناخية».

نقاشات علمية حول تأثير التغيرات المناخية على إنتاج الأرانب بمصر

وأضافت عبد الهادي في حوار ببرنامج «مصر جميلة» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، أن جلسات المؤتمر ستتضمن نقاشات علمية حول تأثير التغيرات المناخية على إنتاج الأرانب بمصر، وكيفية مواجهتها، متضمنة بعض المحاور تغذية الأرانب في ظل تحديات التغيرات المناخية، وإدارة المزارع في ظل تحديات التغيرات المناخية، صحة وسلامة الأرانب في ظل تحديات التغيرات المناخية، الابتكارات للأخضر للوصول إلى صفر في الانبعاثات الكربونية.

الانبعاثات الكربونية منخفضة رغم الضرر الكبير الواقع عليها

وأوضحت رئيس وحدة بحوث الأرانب بقسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة جامعة القاهرة أنه على الرغم كون مصر من أقل الدول التي تقدر الإنبعاثات الكربونية، حيث لديها 107 جيجا جرام مكافئ ثاني اكسيد كربون، و71% من هذه الانبعاثات من قطاع الطاقة والزراعة 15% والصناعة 4% والمخلفات 5%، إلا أن الضرر الواقع عليها كبير جدًا.

3 طرق لمواجهة التغيرات المناخية

ولفتت عبد الهادي إلى أن هناك 3 طرق لمواجهة التغيرات المناخية وهي التخفيف والتهديد والتكيف، مشيرة إلى جهود الدولة في التخفيف من الانبعاثات الحرارية، حيث تصدت الدولة لحرق قش الأرز وغيرها من الأمور، أما المقصود بالتهديد فهو استثناء بعض المناطق والدول من إمكانية تربية الحيوانات لعدم صلاحيتها، إلا إذا تم تربيتها بأماكن مغلقة، منوهة عن أن كل المؤسسات العلمية والبحثية تعمل على التكيف، كاشفة عن أنه يتم الآن العمل على مشروع لإنتاج أرانب بلدي يمكنها مواجهة التغيرات المناخية.