«المصرية لمنتجي الأرانب»: التغيرات المناخية تتسبب في انتشار الأوبئة

قالت الدكتورة نجوى عبد الهادي رئيس وحدة بحوث الأرانب بقسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة جامعة القاهرة، ورئيس الجمعية المصرية لمنتجي الارانب، إنّ القطاع الزراعي ينقسم إلى قطاع حيواني يضم الماشية والأغنام والدواجن والأسماك، والإنتاج النباتي ويضم المحاصيل من الفاكهة والخضر، مشيرة إلى أن الإنتاج الزراعي بشقيه مرتبط ارتباطًا وثيقًا بدرجات الحرارة وبالتالي يتأثر بصورة كبيرة بالتغيرات المناخية.

انخفاض الإنتاج الزراعي وضعف ونفوق الحيوانات

وأضافت عبد الهادي في حوار ببرنامج «مصر جميلة» على شاشة «القناة الثانية المصرية» أن التغيرات المناخية الحادة في درجات الحرارة ودرجات الرطوبة والتصحر وملوحة المياه تؤثر بصورة كبيرة على الإنتاج الزراعي، حيث ينخفض الإنتاج ويؤدي إلى ضعف ونفوق العديد من صغار الحيوانات، وهو ما ينعكس على ارتفاع أسعار السلع والمنتجات.

التغيرات المناخية تسبب الأوبئة ونقص المناعة

وكشفت رئيس وحدة بحوث الأرانب بقسم الإنتاج الحيواني بكلية الزراعة جامعة القاهرة، عن دور التغيرات المناخية في انتشار الاوبئة كونها تؤثر على الحشرات وناقلات الأمراض والبكتريا والفيروسات، إضافة إلى تأثيرها على مناعة الحيوانات والدواجن، لافتة إلى تأثر تربية الدواجن في مصر بسبب التغيرات المناخية وهو ما أدى إلى لجوء بعضها للإغلاق، كونها تعتمد على النظام المفتوح أو شبه المفتوح عكس تربية الدواجن بالخارج التي تعتمد على النظام المغلق، وهو ما يجعل الدواجن تتعرض لدرجات الحرارة سواء ارتفاع أو انخفاض أو درجات الرطوبة العالية، إضافة إلى تأثر بعض مزارع الدواجن بالمناطق الصحراوية بملوحة المياه.