مستشار البنك الدولي السابق: الاقتصاد المصري في تطور.. وقدرته التنافسية عالية

أشاد الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، بالمؤتمر الاقتصادي التي تستضيفه مصر خلال أكتوبر المقبل، متابعًا أن الاقتصاد المصري كبير، إذ أن حجمه الحالي 450 مليار دولار وثاني اقتصاد على مستوى الدول العربية، مضيفا أن الاقتصاد المصري لديه قدرة كبيرة للغاية على المنافسة، والتصدي للكثير من الأزمات، مشيرًا إلى أن مصر خرجت من أزمة فيروس كورونا محققة نمو إيجابي ضمن 18 دولة على مستوى العالم.

المفاوضات مع صندوق النقد الدولي أثبتت وجود جدارة مالية

أضاف صالح، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الأخبار» عبر فضائية «DMC»، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أثبتت أن هناك جدارة مالية، وتأكيدًا على اعتماد الصندوق على خطة إصلاح اقتصادي مصري تسير بشكل جيد للغاية خلال السنوات الماضية، والدليل على ذلك ارتفاع معدل النمو الاقتصادي بعد الثورة من 1.8% إلى 6.5%.

مثلث الإدارة الاقتصادية الذي يجمع بين الدولة والأفراد

وأشار أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، إلى أننا أسرع اقتصاد ينمو في الشرق الأوسط، بما لدينا من إمكانيات تجعلنا نسير بشكل قوي رغم التضخم والأزمات العالمية، متابعًا أنه لابد من التعاون والتكامل بين القطاع الخاص والدولة والأفراد، موضحا أن مثلث الإدارة الاقتصادية الذي يجمع بين الدولة والأفراد والقطاع الخاص لابد أن يتعاون فيما بينهم، لأن الدولة أو مخطط السياسيات لا يمكن أن يقدر على التخطيط بمفرده خاصة عند الحديث على اقتصاد حجمه 450 مليار دولار لدولة يتجاوز عدد المواطنين بها 100 مليون.

لابد أن يجتمع رجال الصناعة ومجالس التصدير للاستماع

وذكر صالح، أن هناك أكثر من 1000 خبير محلي ودولي يشاركون في المؤتمر الاقتصادي، لرسم السياسة الاقتصادية المصرية مع الحكومة، لافتًا إلى أنه لابد أن يجتمع رجال الصناعة ومجالس التصدير للاستماع لرؤيتهم والوصول إلى توافق للنهوض بالقطاع الاقتصادي.