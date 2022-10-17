الشؤون الأفريقية بالنواب: المؤتمر الاقتصادي يجب أن يكون مفتوحا للوصول إلى نتائج

قال شريف الجبلي، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات، إن توقيت المؤتمر الاقتصادي مهم للغاية، إذ أن الجميع كان ينتظره بسبب الظروف الصعبة التي تمر بها مصر، الأمر الذي لن يحدث إلا بالحوار، وأن تتحدث الحكومة مع مجتمع الأعمال.

الجبلي: يجب أن تستمع الحكومة إلى وجهة نظر قطاع الأعمال

وأضاف «الجبلي»، خلال استضافته ببرنامج «في المساء مع قصواء»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، والمذاع على فضائية «CBC»، أن الحوار الاقتصادي يجب أن يكون حوارا مفتوحا ولا يوجد به قيود حتى نصل إلى نتائج، «يجب أن تستمع الحكومة إلى وجهة نظر قطاع الأعمال».

الجبلي: يجب أن يكون لدينا رؤية للمستقبل

واستطرد: «فيه مشاكل موجودة تخص الدولار والجمارك والبضائع في الجمارك، وممكن نوقع مع صندوق النقد قريبا وهتبدأ الأمور تتحرك ونحل الأمور تدريجيا، والأهم من ده كله يكون عندنا رؤية للمستقبل».

وأوضح أن مصر ليست بالبلد الفقيرة، وذلك لما تتمتع به من قوى بشرية هائلة وخامات كثيرة وموقع جغرافي ممتاز، متابعا: «إحنا مش بلد فقيرة أو ضعيفة، ولكن إحنا بلد محتاجة رؤية معينة لتوظيف كل إمكانياتنا حتى نخرج من المشكلات التي نواجهها سواء في الزراعة أو السياحة أو الخدمات».

وتابع: «المنافسة في السوق الأفريقي كبير، وفيه سلع كتير مش منافسين فيها في أفريقيا، ولو هناخد المساندة التصديرية على طول ومع حساب تكلفة الشحن مع تكلفة البضائع فمن الأكيد أن المستثمر المصري سيكون منافسا في الأسواق الأفريقية، وأفريقيا ليها فلسفة تانية خالص في التصدير».