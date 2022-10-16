حزب العدل: المؤتمر الاقتصادي يهدف لحل المشكلات على المدى القريب

قال عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن المؤتمر الاقتصادي الذي وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي، المقرر انعقاده نهاية الشهر الجاري، يعنى بوجهات نظر الحكومة في تصورها للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية، ليس مؤتمر لعرض وجهات النظر، بحسب الجلسات المنشورة، وشكل الحوار الذي سيكون عن طريق الأسئلة والنقاشات، وبالتالي لن يكون هناك مساحة واسعة لطرح سياسات كاملة، لمعالجة المشكلات الاقتصادية الحالية.

المؤتمر الاقتصادي يسعى لحل المشكلات الآنية

أضاف عبد المنعم، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المؤتمر سيطرح حلول قصيرة المدى للمشكلات الحالية، بينما الحوار الوطني أوسع وأشمل، ويسعى لحل المشكلات الاقتصادية ووضع السياسات على المدى البعيد، ومن المقرر أن يتم دراسة مخرجات المؤتمر الاقتصادي، بجانب مقترحات المحور الاقتصادي في الحوار الوطني، كما أعلن مجلس الأمناء سابقا.

وأكد أن الحزب يعكف الآن، على وضع العديد من المقترحات في ملف الاقتصاد، لمناقشتها والخروج بحلول نسعى من خلالها إلى وضع سياسات تساهم في حل الأزمات، سواء كان في الإصلاح الهيكلي والإداري، المثلث الذهبي، سوق المال المصري ، المشروعات الصغيرة، الاقتصاد الأخضر، وعدد أخر من القضايا الاقتصادية التي يقصدها الحزب ويقدمها للنقاش بشكل واسع سواء من خلال المؤتمر أو الجلسات العامة المحور الاقتصادي في الحوار الوطني.

موعد المؤتمر الاقتصادي

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أن المؤتمر سيعقد في الفترة من 23 إلى 25 من أكتوبر الجاري، بالعاصمة الإدارية الجديدة.