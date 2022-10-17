سقوط أمطار غزيرة على البحيرة ورفع درجة الاستعداد القصوى «صور»

شهدت عدة مراكز بمحافظة البحيرة، قبل قليل، سقوط أمطار غزيرة، خاصة في الظهير الصحراوي بمدينتي أبو المطامير والنوبارية، مع نشاط لحركة الرياح، وانخفاض ملحوظ في درجة الحرارة.

سقوط أمطار غزيرة على البحيرة

وشهدت مدينتا كفر الدوار وأبو حمص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة، وذلك طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد بسقوط أمطار على محافظة البحيرة اليوم نسبة 50%.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار في البحيرة

وتشهد محافظة البحيرة رفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى والجاهزية، للتعامل مع الأمطار، من خلال نشر معدات رفع تراكمات المياه داخل الشوارع والميادين بمختلف مراكز المحافظة.

ومن جانبها، وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية بمتابعة الأوضاع على مدار الساعة، وذلك من خلال غرفة العمليات المركزية.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس اليوم في البحيرة، سيكون غائما جزئياً على كل الأنحاء، كع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 50% تقريباً، وكذلك نشاط للرياح.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة ادكو، معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2 متر، على أن يكون اتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، فيما سجلت درجات الحرارة في البحيرة اليوم 27 مئوية للعظمى، و21 للصغرى.