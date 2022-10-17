التصريح بدفن جثة عاطل لقي مصرعه بجرعة مخدرات زائدة في القناطر

أمرت جهات التحقيق بمركز القناطر الخيرية في محافظة القليوبية، بالتصريح بدفن جثة عاطل، عُثر عليها في منزله بمدينة القناطر الخيرية، وتبين أنه لقي مصرعه نتيجة جرعة زائدة من المخدرات، وطلبت جهات التحقيق تحريات المباحث حول الواقعة واستعجال تقرير الطب الشرعي.

العثور على جثة شخص بالقناطر

كانت أجهزة الأمن في القليوبية تلقت إخطارا بالعثور على جثة شخص في منزله بالقناطر، وتبين أن الوفاة نتيجة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة.

ونُقلت الجثة إلى مستشفي القناطر، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وصرحت بدفن الجثة، وطلب تحريات المباحث.

تفاصيل مصرع عاطل بجرعة مخدرات بالقناطر

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ من أحد المواطنين، أنه أثناء طرق الباب على منزل المتوفى، لم يفتح أحد وبعدها كسر الباب ليجد جثة المتوفى ملقاة داخل الشقة.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع شخص داخل منزله نتيجة تعاطي المتوفي جرعة مخدرات زائدة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.