العثور على جثة سيدة مكبلة بحبل في ترعة المنصورية بمنشأة القناطر

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف غموض العثور على جثة سيدة طافية بترعة المنصورية، في منشأة القناطر، مكبلة بحبل من القدمين، ومثبت به حجرين، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.

العثور على جثة سيدة طافية بترعة المنصورية

ورد بلاغ لمركز شرطة منشأة القناطر يفيد بالعثور على جثة ملقاة بترعة المنصورية، فتوجهت قوة أمنية إلى مكان البلاغ بإشراف المقدم محمد الجوهري رئيس مباحث منشأة القناطر، وتم العثور على جثة سيدة في العقد الثالث من العمر، وتم انتشالها، وتبين أنها مكبلة بحبل من القدمين، ومثبت به حجرين، ترتدي كل ملابسها.

تشكيل فريق بحث لكشف غموض العثور على سيدة مكبلة

تم إخطار اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وتم تشكيل فريق بحث بإشراف العميد عمرو البرعي رئيس مباحث قطاع أكتوبر لكشف غموض الحادث والتوصل لهوية مرتكب الجريمة.