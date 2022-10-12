رائحة كريهة تقود الأمن للعثور على جثة ربة منزل في القليوبية

شهدت مدينة الخصوص بالقليوبية العثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بناحية المعاجيني دائرة القسم، إذ فوجئ الأهالي بانبعاث رائحة كريهة، وتبين وفاتها نتيجة أمراض مزمنة.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الصفة التشريحية، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال أهل المتوفاة.

بلاغ بالعثور على جثة ربة منزل

تلقى مأمور قسم الخصوص بلاغا من إدارة شرطة النجدة من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة من شقة ووفاة صاحبتها بناحية المعاجيني دائرة القسم

عدم وجود شبهة جنائية في الحادث

انتقلت أجهزة أمن القليوبية وتبين أن الشقة محل البلاغ كائنة بالطابق الثاني ووجود جثة قاطنتها المدعوة أ.ف، 47 عاما، ربة منزل ومقيمة ذات العنوان مسجاة على السرير بغرفة نومها، وعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وتم التحفظ عليها.

وبسؤال شقيق المتوفاة قرر أن شقيقته غير متزوجة ومقيمة بالشقة بمفردها وأضاف أنها تعاني من امراض السكر والضغط والقلب، ورجح وفاتها إثر حالتها المرضية، ولم يشتبه في وفاتها جنائيا.

تحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن المتوفاة وطلب تحريات المباحث.