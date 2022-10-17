في ذكرى وفاة الفنان يوسف وهبي.. هل جمعته قصة حب بـ أمينة رزق؟

تحل اليوم الاثنين، ذكرى وفاة الفنان يوسف وهبي، الذي رحل يوم 17 أكتوبر عام 1982، إثر إصابته بسكتة قلبية مفاجئة، إذ ترك إرثًا كبيرًا من السينما والمسرح، حقق من خلالها نجاحات واسعة.

وفي ذكرى وفاة الفنان يوسف وهبي، كانت تُطارده شائعات حول وجود قصة حب شديدة جمعته بالفنانة أمينة رزق، لاسيما وأنها كانت تكن له قدرًا كبيرًا من الاحترام والتقدير، إذ اعتقد قطاع كبير من الجمهور آنذاك، أن هناك علاقة عاطفية مُقدسة بينهما.

يوسف وهبي كان المثل الأعلى في الفن بالنسبة لي

وفي حوارٍ تليفزيوني سابق، كشفت الفنانة أمينة رزق، للإعلامي مفيد فوزي، عن موقفها من هذه الشائعة، وحقيقة زواجها من الفنان يوسف وهبي، مؤكدة أنّ هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، إذ أنها لم تكن تربطها به علاقة غرامية إطلاقًا.

هناك فرق كبير بين الإعجاب والحب والاحترام

وقالت أمينة رزق، عن الفنان يوسف وهبي «هو كان المثل الأعلى للفن، آله الفن بالنسبة لي، دخلت مجال التمثيل وأنا عمري 13 عامًا، بعدما أحببت الفن بسببه».

وحول موقفها من زواجها من الفنان يوسف وهبي، حال طلبه يديها، قالت «لو تقدم لي لطلب الزواج، لم أستطع الجزم بالموافقة أو الرفض، لكن لا أشعر ناحيته بحب أو غرام، كان هناك احترام وتقدير فقط»، موضحة أنّ «هناك فرق كبير بين الإعجاب والحب والاحترام، ليس هناك حب من أنثى لرجل».

وأشارت أمينة رزق، إلى شعورها بالحزن بعد وفاة الفنان يوسف وهبي، قائلة: «بوفاته، ماتت أشياء كثيرة.. فهو يُمثل شيئًا كبيرًا في حياتي».