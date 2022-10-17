«صرف الإسكندرية»: 122 سيارة و30 معدة جاهزة لمواجهة الأمطار الغزيرة

شهدت محافظة الإسكندرية سقوط أمطار خفيفة زادت كثافتها إلى متوسطة بمختلف مناطق المحافظة، وسط إجراءات الطوارئ التي أعلنها اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي، استعداداً للأمطار منذ السبت الماضي، بناء على توقعات هيئة الأرصاد بأمطار خفيفة إلى متوسطة والتي تستمر حتى غدا الثلاثاء القادم.

وقال «نافع»، في بيان منذ قليل، إن شركة الصرف الصحي بالإسكندرية استعدت بتمركز 122سيارة و30 معدة وبدالة بكل المناطق الساخنة بالمحافظة للتعامل مع أي تجمعات لمياه الأمطار تنتج عن حالة الطقس السيئ التي تضرب الإسكندرية لمدة 4 أيام.

صرف الإسكندرية: تجمعات المياه لم تعطل المرور

وأضاف، أن محافظة الإسكندرية تشهد منذ يوم السبت أمطاراً خفيفة تزداد كثافتها كل يوم حتى وصلت لأمطار متوسطة اليوم الاثنين وأمطار غزيرة في بعض المناطق، حيث سببت بعض التجمعات لمياه الأمطار التي لم تتسبب أي إعاقة مرورية، وتم التعامل معها على الفور.

أرقام طوارئ الصرف الصحي

وتناشد الشركة، المواطنين في حالة وجود أي شكوى الإبلاغ على رقم الخط الساخن 175 من أي تليفون محمول، أو التواصل عن طريق صفحة الشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».