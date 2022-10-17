سقوط أمطار غزيرة على دمياط وانتظام حركة الملاحة البحرية والصيد (صور)

شهدت مدينة دمياط الجديدة، اليوم الاثنين، سقوط أمطار غزيرة ونشاطا لحركة الرياح، وتكون السحب المنخفضة في السماء، فيما سادت حالة من الطقس المعتدل على مدن دمياط وفارسكور والزرقا، ولم يتأثر العمل بميناء دمياط، حيث انتظمت حركة الملاحة البحرية، وكذلك حركة الصيد ببحيرة المنزلة والبحر المتوسط.

الاستعداد لسقوط الأمطار

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أصدرت توجيهاتها لجميع رؤساء المصالح الحكومية بالمحافظة، وكذلك رؤساء المدن، والوحدات القروية، بالتواصل الدائم مع غرفة عمليات ديوان عام المحافظة، وذلك استعدادا لمواجهة تقلبات الطقس وسقوط أمطار أو هبوب رياح شديدة، ورفع أي كميات لمياه الأمطار حال تجمعها بالشوارع والطرق الرئيسية أو الفرعية.

انتظام حركة الصيد في بوغاز عزبة البرج

من جانبه، قال حسام خليل رئيس جمعية الصيادين بعزبة البرج، إن أعمال الصيد منتظمة في بوغاز عزبة البرج، حيث بدأت المراكب صباح اليوم في الخروج للصيد والدخول إلى البوغاز.

وذكر رئيس الجمعية، أن طقس اليوم الاثنين ملائم للصيد، حيث أن سرعة الرياح وارتفاع الموج طبيعي ومناسب للصيد.