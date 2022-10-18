المستندات المطلوبة لتغيير بيانات المهنة ببطاقة الرقم القومي

يبحث الكثير من المواطنين عن الخطوات والمستندات المطلوبة لتغيير المهنة في بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم، حتى لا يتعرضوا للغرامة أو وقف التعاملات بالهوية في المؤسسات الحكومية، حيث ينص القانون على أنه في حالة عدم تعديل بيانات الشخصية للمواطنين خلال 3 أشهر يتم دفع غرامة خلال التجديد.

لذلك تستعرض «الوطن» في السطور التالية خطوات تغيير بيانات بطاقة الرقم القومي

المستندات المطلوبة لتغير المهنة ببطاقة الرقم القومي

يجب على طالب الخدمة أن تتوافر معه استمارة بطاقة الرقم القومي الخاصة به ووجود المستندات الدالة على شخصيته والوظيفة وحالته الإجتماعية وأيضاً محل الإقامة.

خطوات وإجراءات تغيير بيانات المهنة ببطاقة الرقم القومي

في البداية عليك الدخول على موقع دليل الخدمات العامة التابع لبوابة الحكومة المصرية ثم معرفة الأوراق المطلوبة وتحديد دائرتك وعقب معرفة تلك البيانات على طالب الخدمة التوجه للسجل المدني بدائرة قسمه وشراء استمارة الرقم القومي منها كما يجب عليه تعبئة البيانات والخانات المطلوبة بها ثم التوجه للجهة الجديدة التابع لها واعتمادها ثم العودة وتقديم المستندات المطلوبة بالسجل المدني والانتظار حتى استخراج بطاقة الرقم القومي الجديدة في الموعد المحدد.