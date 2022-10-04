رئيس «الإحصاء»: انتهينا من تصور لمشروع قانون الرقم القومي للعقارات وتكويدها

قال اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إنّ الجهاز انتهى من وضع التصور اللازم المكلف به لمشىروع، قانون الرقم القومي للعقارات.

بركات: هدفنا السيطرة على الثروة العقارية بمصر

وأضاف بركات، في تصريحات صحفية، اليوم على هامش الدورة التدريبية التي عقدها الجهاز للصحفيين ووسائل الإعلام للتعريف بمهام الجهاز وتحليل البيانات والنشرات الإحصائية، أن هناك لجنة فنية تم تشكيلها تحت إشراف مجلس الوزراء للاعداد لمشىروع قانون الرقم للعقارات، تضم كلا من وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، ووزارة الداخلية، والإسكان، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبعض الجهات المختصة.

ولفت بركات إلى أن أهم أهداف قانون الرقم القومي للعقارات، هو إحكام السيطرة على على الثروة العقارية في مصر، وحكومتها، إضافة إلى القضاء على ظاهرة تكرار أسماء المناطق والتجمعات السكنية والأحياء والعقارات في جميع أنحاء الجمهورية.

الرقم القومي للعقارات ستندرج تحته كل بيانات

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن أكثر من 70 من القرى والنجوع في الأقاليم مجهولة البيانات، وأن الرقم القومي يستهدف رصد بيانات عقارات هذه المناطق. وأشار إلى أن الرقم القومي للعقارات ستندرج تحته كل بيانات وأرقام وحالة إذا ما كانت هذه العقارات مرخصة أو غير مرخصة.