سعر استمارة البطاقة الشخصية 2022.. يبدأ من 45 جنيها

يرغب العديد من المواطنين في استخراج أو تجديد البطاقة الشخصية «الرقم القومي»، من خلال فروع مكاتب السجل المدني المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، لذا تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية سعر استمارة البطاقة الشخصية 2022 حسب أنواعها المختلفة.

سعر استمارة البطاقة الشخصية 2022

وتنقسم أسعار استمارات البطاقات الشخصية 2022 إلى:

1 - سعر استمارة البطاقة الشخصية العادية 45 جنيها، ويجرى استلامها بعد 15 يوما من تاريخ تسليمها.

2 - سعر استمارة البطاقة الشخصية العاجلة 120 جنيها، ويجرى استلامها بعد مرور 3 أيام من تاريخ تسليمها.

3 - سعر استمارة البطاقة الشخصية المميزة 170 جنيها، ويجرى استلامها خلال 24 ساعة فقط من تاريخ تسليمها، وهي تعتبر البطاقة الأسرع في التسليم.

مراكز الأحوال المدنية في المولات والتجمعات السكنية

وافتتحت وزارة الداخلية العديد من مراكز الأحوال المدنية في المولات والتجمعات السكنية في العديد من محافظات الجمهورية، من أجل تخفيف الازدحام، وأيضا التيسير على كافة المواطنين، كبديل عن الذهاب إلى مواقع الجهات الشرطية، إذ تعدى حتى الآن عدد هذه المراكز الـ 25، ويعملون على مدار 12 ساعة بشكل يومي على مدار الأسبوع كاملا.

وهناك العديد من المراكز التي تتيح خدمة استخراج بطاقة الرقم القومي بمبلغ 175 جنيها من خلال ماكينة الخدمات الخاصة بالأحوال المدنية، وذلك عقب التحقق من هوية طالب الخدمة من خلال بصمات كل من الأصابع والوجه، بالإضافة إلى التحقق من هوية المواطن بنسبة 100%، ومطابقتها بكل ما هو مسجل على قاعدة بيانات الرقم القومي في لحظتها خلال إنهاء الخدمة، ما يتيح للمواطن طباعة كافة وثائق الأحوال المدنية سواء الميلاد أو الوفاة أو الزواج أو الطلاق عن طريق الماكينة المخصصة لتلك الخدمة دون تدخل للعنصر البشري.